Kok (AD): "In Olanda molti talenti interessanti. Xavi Simons e Brobbey esempi importanti"

vedi letture

Questo un breve estratto dell'intervista fatta dalla nostra redazione, in esclusiva, al collega olandese Nik Kok di Algemeen Dagblad, che ci ha fatto una panoramica sul meglio che offre il calcio olandese, soprattutto in vista del prossimo mercato estivo del Milan, che vede tra gli obiettivi per l'attacco anche Joshua Zirkzee.

A oggi possiamo considerare Zirkzee come il meglio che la scuola olandese offra a livello di giovane talento?

"Non ne sono sicuro. Non siamo tra i migliori al mondo, ma abbiamo alcuni talenti interessanti in giro, soprattutto in difesa. Mentre negli altri ruoli stanno emergendo i vari Xavi Simons e Brian Brobbey".