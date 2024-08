L'Arabia Saudita ha tentato Vinicius con l'offerta più alta della storia del calcio: le cifre

vedi letture

L'Arabia Saudita ha puntato anche Vinicius Junior, ricevendo però un secco rifiuto. L'attaccante del Real Madrid ha ricevuto una chiamata dal Fondo d'Investimento Pubblico (PIF) che lavora per conto del Ministero dello Sport del Paese. L'intento era quello di fare di lui l'uomo immagine della Saudi Pro League, soprattutto in vista del Mondiale 2034, che si terrà proprio in Arabia Saudita.

Per farlo, ovviamente, gli arabi avevano messo sul tavolo tanti soldi. La notizia circolata in giornata, lanciata da The Athletic, viene confermata anche da ESPN Brasil, che aggiunge anche le cifre della proposta: 350 milioni di euro a stagione. "L'offerta d'ingaggio più alta della storia del calcio", sottolinea l'emittente.

Vinicius - si legge - non avrebbe ancora risposto ufficialmente, ma la sua intenzione è quella di restare ancora a lungo al Real Madrid. In più c'è da dire che la stessa Casa Blanca non vuole assolutamente lasciare andare la sua stella. Nel suo contratto c'è una clausola da un miliardo e tanto basta al Real Madrid per dormire sonni tranquilli.