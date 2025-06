L'arbitro Turpin ha applicato per la prima volta la nuova regola del corner se il portiere perde troppo tempo

Un momento storico, il nuovo regolamento applicato per la prima volta. L’arbitro francese Clément Turpin ha assegnato un calcio d’angolo al club sudcoreano dell’Ulsan Hyundai dopo che Ronwen Williams, portiere dei Mamelodi Sundowns, ha trattenuto il pallone tra le mani per più di otto secondi. Una decisione sorprendente, resa possibile grazie alla recente modifica dell’articolo 12 del regolamento dall'IFAB.

In passato, una simile infrazione - trattenere troppo a lungo il pallone nella propria area - veniva sanzionata con un calcio di punizione indiretto (art. 12.2), sebbene sia stata raramente applicata. Con l’introduzione dell’articolo 12.3, però, si prevede chiaramente che l’arbitro può assegnare un calcio d’angolo alla squadra avversaria se il portiere mantiene il possesso del pallone oltre il limite di otto secondi.

E così è stato: all’83’ minuto, con i sudafricani avanti 1-0 e in totale gestione del vantaggio, Turpin non ha esitato ad applicare il nuovo regolamento, sorprendendo pubblico e giocatori. Fortunatamente per i Mamelodi Sundowns, l’azione nata da quel tiro dalla bandierina non ha avuto conseguenze e la squadra ha mantenuto il vantaggio fino al triplice fischio, conquistando così i primi tre punti nel gruppo F e posizionandosi davanti a Borussia Dortmund e Fluminense (che hanno pareggiato 0-0). Un precedente destinato a far discutere e, forse, a cambiare il comportamento dei portieri già a partire dai prossimi incontri.