L'assenza meno opportuna nella sfida più importante. Il precedente senza Tonali spaventa il Milan

"L'assenza di Tonali? Abbiamo le alternative per sostituirlo al meglio". Ha parlato così il tecnico del Milan Stefano Pioli nella giornata di ieri. Sandro Tonali sarà squalificato e così nel derby di questa sera toccherà molto probabilmente alla coppia Bennacer-Kessie tenere in mano le redini del centrocampo orfano per l'occasione del pilastro ex Brescia. Dopo l'ambientamento dello scorso anno Tonali ha preso per mano la squadra diventando l'uomo del presente oltreché del futuro: in stagione sono 34 le presenze complessive con annessi 2 gol e 3 assist, oltre alle giocate che sempre più infiammano San Siro.

Per il Milan insomma sarà quasi una novità giocare senza le sue geometrie e le sue idee di calcio, almeno in questa stagione. Il classe 2000 infatti quest'anno è mancato soltanto in una occasione, ovvero nel ko per 2-1 contro lo Spezia. D'accordo, fu il giorno dell'abbaglio dell'arbitro Serra. Ma dietro quell'inatteso ko è difficile non vederci anche motivi legati all'assenza del numero 8.