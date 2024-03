L'Equipe - Giroud vuole raggiungere Lloris ai Los Angeles FC in MLS

Come riportato dall'Equipe, Olivier Giroud vorrebbe raggiungere il suo connazionale Hugo Lloris a Los Angeles la prossima estate. La testata francese ha riportato che l'attaccante francese, che con il portiere Lloris non ha mai condiviso lo stesso club, pur avvicinandosi ai tempi dell'Arsenal (Olivier) e del Tottenham (Lloris), sarebbe ora più che mai vicino a raggiungerlo in MLS ai Los Angeles FC, nella squadra che ha vinto il campionato americano nel 2022.

Domani l'attaccante francese del Milan giocherà nell'amichevole di lusso tra Francia e Germania. Nella nazionale francese ci sono tre giocatori del Milan convocati, vale a dire Mike Maignan e Theo Hernandez oltre a Olivier Giroud. Tra di loro l'unico che dovrebbe giocare dal primo minuto è il portiere francese, anche se è tornato ad allenarsi in gruppo solo ieri per qualche acciacco fisico. Se non dovesse essere rischiato dal primo minuto, spazio in porta a Brice Samba del Lens.