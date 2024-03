L'Inter soffre, ma vince anche a Bologna: 0-1 con gol di Bisseck

Si direbbe cortomuso, non fosse che quel gol lì urla Inzaghi-ball. L'Inter, che ha vinto tante partite di abbondanza e bellezza, ne sfanga una di misura a Bologna, frenando la corsa dei rossoblù verso la Champions League della prossima stagione. Al Dall'Ara finisce 1-0 per i nerazzurri, tredicesima vittoria su tredici partite giocate in questo 2024 e decimo successo consecutivo in campionato per la capolista di Simone Inzaghi, che si gode il vantaggio ciclopico su Juventus e Milan in attesa delle gare delle due pseudo-inseguitrici in una corsa che ormai la prima della classe fa tutta da sola. Decide, si diceva, una rete che è un manifesto: la segna Yann Bisseck, l'assist è di Alessandro Bastoni, da terzo a terzo come nei migliori propositi del tecnico piacentino. Il resto è tanto Bologna, anche se a Thiago Motta non basta: la rete rossoblù, complice qualche imprecisione negli ultimi metri, sbatte sul muro eretto dai nerazzurri, che sanno attaccare benissimo ma difendere anche meglio. Ventitreesimo clean sheet stagionale per Sommer, diciottesimo in campionato per l'Inter. Nel giorno del suo 116esimo compleanno, la Beneamata esorcizza anche lo spauracchio Bologna, torna a vincere al Dall'Ara per la prima volta dal 2021 e non è un caso. Ora, per gli ospiti, il ritorno a Madrid contro l'Atletico. Per i padroni di casa, una sola conferma: pochi giocano meglio di loro, ma per la ciliegina sulla torta ci sarà da sudare ancora.

Il Bologna tesse la tela, l'Inter vola con i difensori I padroni di casa impostano la gara sui soliti canali, quelli di un possesso bello e spumeggiante, al limite del pasticcio quando arriva un errore individuale. L'Inter, che sa come si seguono certi principi, cerca di romperli con un'aggressione molto alta. Non è un caso che le prime occasioni da gol siano di marca nerazzurra: solare quella regalata da un Kristiansen in tilt a Barella, chiuso da Skorupski. Non ci sono solo regali, da parte dei rossoblù: Ferguson da fuori chiama alla partita Sommer, risponde presente lo svizzero. A meno di dieci minuti dalla pausa alle ostilità, ecco l'Inzaghi-ball: Carlos Augusto chiama al cross Bastoni, sul lato opposto irrompe Bisseck. Da centrale a centrale, nell'area avversaria: 1-0 a fine primo tempo.

Il Bologna perde Zirkzee e sbatte sull'Inter. La ripresa si apre con un cambio forzato per gli ospiti: fuori Carlos Augusto, vittima di un leggero affaticamento al polpaccio destro, dentro Dumfries. Il Bologna ha ben altro piglio: Posch, osservato speciale, spaventa i nerazzurri. Inizia il giro di cambi con vista Madrid: coinvolti Thuram e Calhanoglu, ma riposa anche Mkhitaryan e poi toccherà a Barella. La partita, nel secondo tempo, continua a farla il Bologna: al 79' la miglior occasione. Palla regalata da Asllani, Zirkzee ringrazia e raccoglie, ma la sua conclusione non impensierisce Sommer. Il centravanti olandese esce dolorante: esordio in A per Castro, 2004 arrivato a Bologna in inverno, dentro pure Orsolini ma la muraglia nerazzurra - zero gol subiti nell'ultimo quarto d'ora più recupero in questo campionato - non lascia passare nessuno. Nel finale, brutte notizie per Marko Arnautovic, dolorante oltre che fischiato in un recupero extralarge.