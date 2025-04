La Coppa Italia salverebbe la stagione del Milan? Ganz: "Non so"

Maurizio Ganz sarà presente al Festival di Parma e Radio TV Serie A, nel corso dell'intervista a lui realizzata, gli ha chiesto quali emozioni provasse a tornare nella città emiliana: "Per me è sempre particolare. È una società sana, con principi e valori e questo è importante".

Chi vincerà lo scudetto?

"Credo che questo campionato si riduca a Napoli e Inter e sarà una bella sfida fino alla fine. Sono due squadre che non mollano, che hanno fatto vedere qualcosa in più delle altre. L'Inter sta facendo per il momento un'annata strepitosa, grazie anche al suo allenatore, ma spero che il Milan possa batterli e arrivare in finale. Credo inoltre, che se il Napoli è lì a ridosso per vincere il campionato è merito di Antonio Conte. Io l'ho sempre avuto da avversario, ma riesce a farti tirare fuori tutto quello che hai. Un allenatore poi non è che allena solamente la parte tecnica, fisica e tattica, ma è proprio la fase gestionale che diventa fondamentale".

Il Milan salverebbe la stagione con la Coppa Italia?

"Non so, vincere i trofei è sempre importante e uno di questi passerebbe dal derby quindi credo che anche questo farebbe la differenza come lo è stato vincere la Supercoppa battendo l'Inter. Il tifoso milanista è un tifoso che vede il campionato e soprattutto la Champions negli obiettivi stagionali".