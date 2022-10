La filosofia di Galliani: "Vendere a inizio mercato, comprare nelle ultime ore: ecco perché"

MilanNews.it

Intervistato a "Il Giorno del Condor", disponibile su DAZN, Adriano Galliani ha parlato così di come funziona il mercato: "Con il tempo ho capito che se vuoi vendere, allora devi vendere a inizio mercato; se vuoi comprare, devi comprare nelle ultime ore di mercato. Questo perché, una cosa comune che hanno tutte le società d’Europa, è avere più giocatori di quanti ne abbiano effettivamente bisogno. Tutti abbiamo, chi più chi meno, giocatori in esubero. Un’ora prima della chiusura riesci quindi a portare a casa giocatori che non saresti mai riuscito ad avere prima – da questa intuizione nascono i famosi 'giorni del condor'".