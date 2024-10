La Juventus annuncia Arda Guler, ma è un attacco hacker su X

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - "La Juventus ha acquistato Arda Guler", ma in realtà la notizia sull'approdo del gioiellino turco del Real Madrid è un fake. C'è stato un attacco hacker, infatti, al profilo social in lingua inglese del club bianconero su X. "Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema" scrive la società in un post. (ANSA).