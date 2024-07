La novità di DAZN: ecco il nuovo piano di abbonamento "Goal Pass"

Novità in casa Dazn in vista della nuova stagione sportiva 2024\2025 con un nuovo piano di abbonamento più economico dopo i rincari degli ultimi mesi che avevano scatenato le proteste degli abbonati. Il nuovo programma lanciato dalla piattaforma di streaming si chiama Goal Pass e costa 13,99 euro al mese, o 129 euro l’anno. Si tratta di un abbonamento riservato a chi preferisce seguire solo il calcio, con una selezione di partite italiane ed estere.

Goal Pass, utilità e servizi

Il pacchetto dell’abbonamento Goal Pass prevede la possibilità di vedere tre partite di Serie A per ogni giornata, cioè quelle in coesclusiva con Sky. E poi i match della Liga spagnola, una selezione del meglio della Liga portoghese e il calcio femminile della Uefa Women’s Champions League. E poi gli highlights della Serie A. Già dal 1 luglio il piano Goal Pass è attivo e si aggiunge ai pacchetti già previsti da DAZN, che nell’ultima stagione sportiva avevano subito degli aumenti. Resta quindi quello «Plus», il più completo, che costa 59,99 euro al mese. Lo «Standard» a 34,99 euro al mese, che si può sfruttare solo con una rete domestica. E poi c’è lo «Start» a 11,99 euro al mese, per chi non segue il calcio, ma tutti gli altri sport: dal basket alla boxe, passando per le Olimpiadi.