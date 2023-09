La Procura indaga sul coro "anti-juve", mentre la Lega Serie A lo posta sui social: FIGC, cortocircuito

Cortocircuito FIGC. Mentre Chinè, notizia ANSA della mattinata, ha aperto un'indagine su presunti cori contro la Juve intonati dai calciatori del Milan in pullman sulle note del famoso coro "Sarà perché tifiamo", solo pochi giorni fa l'account inglese ufficiale Twitter della Lega Serie A postava sui social proprio lo stesso coro, che da anni è consuetudine cantare a San Siro prima della lettura delle formazioni: "Regola ufficiale a San Siro: parte "Sarà perché ti amo", salti e canti a squarciagola". Ogni ulteriore commento a questo punto sarebbe inutile.

𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗦𝗮𝗻 𝗦𝗶𝗿𝗼 𝗿𝘂𝗹𝗲



Sarà Perché Ti Amo comes on, you jump around and sing your heart out.



SOUND ON pic.twitter.com/ouVdBvOtOT