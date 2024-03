Lazetic punta sul Milan: "Ha ottime possibilità di vincere l'Europa League"

Intervistato da gianlucadimarzio.com, Marko Lazetic, attaccante del Milan in prestito in Olanda al Fortuna Sittard, ha commentato così la stagione della squadra rossonera che punta a vincere l'Europa League: "È una bella lotta con tante grandi squadre che possono vincere. Alla fine chi alzerà la coppa? Dai, la risposta la sapete già: il Milan! I rossoneri passeranno il turno al 100% contro la Roma. Conosco la squadra e i giocatori. I rossoneri hanno davvero ottime possibilità di vincere l'Europa League".

Durante l'intervista, oltre a rivelare che il suo obiettivo è tornare il prima possibile al Milan, l'attaccante serbo ha ricordo il suo esordio in maglia rossonera: "Feci il mio esordio in rossonero a San Siro in Coppa Italia contro l'Inter e poi in Serie A con la Cremonese. Giocare in uno stadio come San Siro davanti a quei tifosi è stato pazzesco".