Europa League, ecco la finale: a Dublino l'Atalanta sfiderà il Bayer Leverkusen

Dopo i verdetti della Champions, è tempo di scoprire la finale di Europa League. Oggi in campo le quattro squadre a contendersela, e la prima buona notizia per l'Italia arriva da Bergamo: l'Atalanta ha liquidato con un secco 3-0 il Marsiglia, grazie ai gol di Lookman, Ruggeri e Touré. Sfugge di un soffio la finale tutta italiana: la Roma sul campo del Leverkusen rimonta grazie a due rigori di Paredes, ma è uno sfortunato autogol di Mancini a rimettere il Leverkusen in vantaggio nell'aggregate: nel finale arriva anche il gol di Stanisic, per il 2-2 finale che evita ancora una volta la sconfitta al Bayer.

A Dublino il 22 maggio sarà dunque Bayer Leverkusen-Atalanta, con la Dea che cercherà di rappresentare al meglio l'Italia.