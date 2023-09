Le pagelle della Gazzetta dello Sport: fioccano i 7, il migliore è Adli

La Gazzetta dello Sport questa mattina dà i voti al Milan nel day after la vittoria contro il Cagliari e il ritorno in vetta alla classifica. Valutazioni e giudizi molto positivi per i rossoneri, tanto che nelle pagelle della rosea fioccano i 7. Il migliore è Yacine Adli (7), uno dei più attesi ieri pomeriggio: "Premiamo un debuttante stagionale che guida il Milan in un ruolo non suo". Stesso voto anche per Christian Pulisic ("Va in crescendo.

Ha ritrovato lo smalto"), Tijjani Reijnders ("Troppo importante il suo movimento da mezzala e la sua qualità sulla trequarti"), Fikayo Tomori ("Diventa protagonista fino a segnare il gol del sorpasso") e Stefano Pioli ("Rischia dando fiducia a chi aveva giocato meno e vince la scommessa"). Positive anche le prestazioni di Loftus, Musah, Okafor e Sportiello (6.5). Nessuna insufficienza.