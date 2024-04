Le pagelle di Bennacer: peggiore in campo, non gioca neanche un tempo

vedi letture

Peggiore in campo di un brutto Milan che cede il passo alla Roma in Europa League. È questo il verdetto sulla partita di Ismael Bennacer: sulle gambe, benzina abbondantemente finita. Pioli gli conferma la fiducia dall'inizio, ma l'algerino non ha la brillantezza necessaria ad una partita di questo livello. Al 41' la sua gara finisce per lasciare spazio a Luka Jovic e sperare in una rimonta, senza che ci sia stata la minima traccia della sua presenza in campo.

4,5 per La Gazzetta dello Sport: "Neanche un tempo. Sostituito al 40' sullo 0-2 per inserire Jovic e tentare il tutto per tutto a gara compromessa. D'altra parte non aveva fatto molto per meritarsi una conferma: regia modesta, niente copertura". Ma i quotidiani sportivi sono pressoché unanimi nel bocciarne la prestazione: "Un aiuto in difesa sarebbe importante ma va in ritardo a coprire su Pellegrini. Fisicamente in sofferenza in mezzo al dinamismo della Roma. È un parente lontano dal Bennacer degli anni passati", scrive il Corriere dello Sport. E Tuttosport chiosa: "Tra i peggiori all’andata, si riconferma il punto debole del Milan. Dorme sul gol di Mancini e Pioli lo cambia".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

VoceGiallorossa: 4,5