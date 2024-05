Verso Milan-Genoa, le statistiche di Pioli contro il Grifone: i precedenti

Il Milan si prepara alla sfida di campionato in programma domenica 5 maggio a San Siro contro il Genoa, guidato egregiamente dall'ex attaccante rossonero Alberto Gilardino. In merito a questa particolare sfida, ecco un interessante focus dedicato a Stefano Pioli e alle partite giocate a San Siro contro il Genoa sotto la guida del club rossonero.

Infatti, da allenatore del Milan, mister Pioli ha incontrato il "Grifone" A Milano in 3 occasioni (nel 2019\20, 2020\2021 e 2021\22). Nella prima occasione vinse il Genoa 2-1 in un San Siro isolato e senza pubblico per l'emergenza Covid (a segno Ibrahimovic), mentre l'anno successivo furono i rossoneri a imporsi grazie alle reti di Rebic e ad un autogol di Scamacca. Nell'anno dello scudetto, il Milan vinse a San Siro contro il Genoa con il risultato di 2-0 grazie a Leao e a Messias.