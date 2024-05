TMW RADIO - Foscale: "Milan, se vuoi vincere qualche trofeo non puoi vendere Theo Hernandez"

Nel corso del programma 'Piazza Affari' di TMW Radio, l'imprenditore e amministratore delegato della Top Player Academy Luigi Foscale ha parlato di Milan e del futuro dei rossoneri nella prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

Su De Ketelaere cosa pensa? Sul mercato che cosa dovrà fare il Milan?

"Sicuramente De Ketelaere andava aspettato. Se si prendono i giovani gli si devono dare almeno due anni. Io lo avrei tenuto. Secondo me ci sono dei giocatori che se vuoi vincere devi avere per forza e uno di questi è Theo Hernandez. Non lo puoi vendere se vuoi provare a vincere qualche trofeo. Leao è un giocatore fortissimo è un top player ma venderlo porterebbe un grande tesoretto. Io venderei lui e Maignan, nel caso, non Theo".