Le pagelle di Loftus-Cheek: è una Lotus, ha il motore di una F1. A tratti un uragano

vedi letture

Quanto è mancato al Milan Ruben Loftus-Cheek lo ha evidenziato benissimo la sfida vinta dai rossoneri per 2-1 contro il PSG. Per La Gazzetta dello Sport l'inglese è da 7,5: "Più che Loftus, Lotus: il motore di una F1. Accelera con tutta Parigi addosso e nessuno che lo fermi. Due errori: spreca l'assist di Leao e si perde Skriniar sul gol". Stesso voto per il Corriere della Sera: "Sorpresa: gioca trequartista, giusto alle spalle di Giroud. La mossa di Pioli funziona, perché l'inglese si rivela un formidabile rubapalloni, facendo valere scatto e fisicità. A tratti, un uragano. Mezzo voto in meno per il black out sul gol di Skriniar. Per il resto, che partita". Il Corriere dello Sport gli assegna "solo" un 7, sottolineando "l'errore che per sua fortuna non pesa". Il quotidiano non esita però nel tesserne le lodi: "Gioca da straordinario protagonista, ma è difficile comprendere la ragione per cui si faccia attrarre dalla palla sullo 0-1 e si stacchi da Skriniar. Per il resto la sua gara è un inno al calcio tecnico, dinamico, fisico e tattico. Prestazione da applausi".

Per Tuttosport addirittura fa meglio di Leao ed è da 8: "Calcia alto al 6' e perde Skriniar sul gol, un inizio horror che non lo condiziona. Vertice alto di centrocampo, adopera fisico e tecnica per progressioni impressionanti che hanno mandato in crisi il PSG". Pure per MilanNews la mancata marcatura sull'1-0 ospite non macchia il suo match da 7,5: "Perderà pure Skriniar in occasione del vantaggio francese, ma poi è un’autentica iradiddio. Strappa, ruba palla, sfonda quando deve e ha anche un’occasione importante sullo 0-0. Giocatore fondamentale dentro questo Milan". Infine è da 7 per TMW: "Lo vedi giocare e ti rendi conto di quanto questo giocatore sia mancato alla squadra. Per fisicità, qualità tecniche ed esperienza. Sradica palloni e ribalta la manovra, con lui è un altro centrocampo. Unico neo, si perde Skriniar in occasione dello 0-1".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5

MilanNews: 7,5