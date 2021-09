Le pagelle di Maignan: stella ad Anfield mentre Donnarumma resta in panchina a Bruges

Nonostante la sconfitta per 3-2 quella di Anfield è una notte da star per Maignan, portiere che ha già fatto scordare Donnarumma ai tifosi milanisti. Per La Gazzetta dello Sport "tiene la barca a galla nella tempesta: senza di lui il Milan sarebbe affondato subito". Per Tuttosport"è nata una stella e Donnarumma se ne stia pure a Parigi". Per il Corriere dello Sport "è un grande sia sul rigore parato a Salah che sulla ribattuta di testa di Jota". TMW sottolinea come lui sia "titolare ad Anfield mentre Donnarumma fa la panchina a Bruges col PSG" mentre MilanNews scrive che "prova a emulare Cudicini mettendosi in versione ragno nero".

I voti:

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

La Stampa: 7

MilanNews.it: 7,5