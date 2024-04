Le pagelle di Tuttosport: si "salva" solo Chukwueze. Pioli addio triste

Le pagelle del Milan pubblicate su Tuttosport all'indomani del derby perso dai rossoneri, il sesto consecutivo, sono una sfilza di insufficienze più o meno gravi. Da queste si salvano solamente in due calciatori: Samuel Chukwueze e Ismael Bennacer, entrati a gara in corso, e che si prendono un 6. Per il nigeriano la valutazione scritta recita: "Come gli accade in questo periodo, porta verve e il cross da cui arriva il gol di Tomori". Per l'algerino valutazione ben più contenuta: "Pensa soprattutto a coprire". Il resto delle pagelle sono un corollario di brutti voti.

La bocciatura maggiore arriva per Theo Hernandez che si prende un 4.5: "Schierato da quinto, si accende raramente. Si fa bruciare da Pavard sul gol di Acerbi e finisce espulso per aver acceso la rissa con Dumfries". Anche l'altro espulso, Davide Calabria, si merita un 5: "Un po’ braccetto, un po’ mediano: tiene. Sfiora il pareggio al 40’, ma trova pronto Sommer. Espulso nel finale per una gomitata a Frattesi, episodio che non gli fa onore". Come il capitano del Milan lo stesso voto racconta le prestazioni di Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Giroud e Leao. Per il portoghese questa è la valutazione: "Dovrebbe agire da centravanti, però è logicamente portato ad allargarsi per caratteristiche. Al 29’ ha un’occasione sul sinistro, trova Sommer. Sotto 2-0 torna a sinistra e di testa fa la torre sull’1-2".

Il 5 in pagella anche per Stefano Pioli: "Sceglie la difesa a tre, il gol di Acerbi scombina i piani. A quel punto deve costruire, la squadra si scopre e l’Inter affonda quando vuole. Finisce con cinque punte e con una rimonta a metà: altro derby perso, addio triste".