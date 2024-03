Leao e Pulisic trascinatori: i numeri a confronto in Serie A

Rafael Leao e Christian Pulisic. Il Milan si gode i suoi top player sulla fascia sinistra e sulla fascia destra. Se prima i pericoli rossoneri arrivavano solo dal portoghese, quest'anno con l'arrivo dell'attaccante americano le difese avversarie hanno una significativa preoccupazione in più. I numeri parlano chiaro per i due giocatori e sorridono leggermente a Pulisic che sfrutta, rispetto al compagno della fascia opposta, un maggior feeling con la porta in questa stagione. Del resto l'ex Chelsea si sta producendo nella miglior stagione della sua carriera e non è poco. Oggi il Corriere dello Sport ha messo a confronto i numeri in Serie A dei due giocatori.

PULISIC

Minuti: 1983

Gol: 9

xG: 5.57

Tiri totali: 47

Tiri in porta: 22

Assist: 6

Tocchi: 1164

% passaggi: 82

LEAO

Minuti: 1901

Gol: 4

xG: 4.24

Tiri totali: 47

Tiri in porta: 12

Assist: 7

Tocchi: 1107

% passaggi: 79.2