Leao rientra prima dalla nazionale: tra lunedì e martedì sarà a Milanello

"Pioli sorride: Leao torna prima, da lunedì sarà a Milanello": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'attaccante portoghese, dopo il gol contro la Svezia, ha lasciato il ritiro della sua nazionale in quanto non parteciperà all'amichevole contro la Slovenia di martedì. Rafa, insieme ad altri suoi compagni, è stato "liberato" dal ct Roberto Martinez per portare avanti un turnover programmato.

Leao, che si godrà prima qualche giorno di riposo (clicca QUI per leggere l'anticipazione di ieri di Milannews.it), si metterà di nuovo a disposizione del Milan e di Stefano Pioli in anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente. Tra lunedì e martedì, il numero 10 milanista è atteso a Milanello per riprendere gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato contro la Fiorentina.