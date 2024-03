MN - Milan, Leao avrà qualche giorno di riposo dopo la nazionale. Riprenderà gli allenamenti all'inizio della prossima settimana

Dopo aver giocato (e segnato) ieri sera contro la Svezia, Rafael Leao ha lasciato il ritiro del Portogallo in quanto non parteciperà alla prossima amichevole della nazionale portoghese in programma martedì contro la Slovenia. L'attaccante rossonero non rientrerà però subito a Milanello, ma Stefano Pioli gli ha concesso qualche giorno di riposo e riprenderà gli allenamenti con il Milan all'inizio della prossima settimana.

Ieri sera, il Portogallo di Rafa Leao ha battuto per 5-2 la Svezia. Il numero 10 del Milan ha aperto le danze con un bel gol al 25esimo minuto, giocando titolare e lasciando il campo al termine del primo tempo, dando spazio a Bruma. Le altre reti portoghesi sono di Nunes, Fernandes, Bruma e Goncalo Ramos. Negli svedesi, a segno Gyokeres e Nilsson.

di Antonio Vitiello