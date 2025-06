Leao: "So che molti bambini mi guardano come un esempio, e questo per me è meglio di definirmi un fuoriclasse"

vedi letture

Rafael Leao ha rilasciato una lunga intervista alla rivista L'Officiel nella quale ha parlato di musica, di moda e anche di calcio. L'attaccante portoghese ha spiegato prima di tutto cosa rappresenta per lui il Milan: "Ho sempre seguito il Milan, anche prima di entrare in squadra. È uno dei club più importanti al mondo, vestire questa maglia è un sogno. La mia partita più bella? Sassuolo-Milan del 2022 (vittoria per 3-0 e Milan Campione d'Italia, ndr)". Leao ha poi rivelato chi sono i giocatori più forti con cui ha giocato: "Il calciatore più grande con cui ho giocato? Non uno ma due: Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo".

Il numero 10 rossonero ha continuato a parlare di calcio: "Cosa significa essere un fuoriclasse? Non saprei dirti se lo sono o meno. Ho 25 anni e mi trovo nel pieno della mia carriera. So che molti bambini mi guardano come un esempio, e questo per me è meglio di definirmi un fuoriclasse. A che età vorrei ritirarmi dal calcio? Non lo so, voglio giocare il più a lungo possibile. Quando smetterò vorrei passare più tempo possibile con la mia famiglia e vivere in modo tranquillo".