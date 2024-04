Leao sui social dopo la Juve: "Non siamo né migliori né peggiori di ieri, siamo quelli che lottano sempre!!"

Sicuramente non la miglior prestazione in stagione di Rafael Leao, ma l'impressione è che quella fascia al braccio abbia dato maggiore responsabilità al numero 10 del Milan, che contro la Juventus si è sacrificato decisamente di più in fase di ripiegamento rispetto al solito. Il primo ad essersene reso conto è stato Leao stesso, che sui social ha commentato il pareggio di Torino con due frasi mirate che potremmo dire avere un intento ben preciso: non mettere assolutamente in discussione l'atteggiamento che oggi lui ed i suoi compagni hanno avuto in campo, quello che spesso è stato loro contestato in questi ultimi 10 giorni.

Sotto la foto che lo ritrae con la fascia di capitano al braccio, Rafael Leao ha infatti scritto: "L'impegno di tutti è stato importante oggi!! Non siamo né migliori né peggiori di ieri, siamo quelli che combattono sempre!!".