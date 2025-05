Leao, un altro gol lontano da San Siro: e con la maglia rossonera raggiunte le 70 reti ufficiali

vedi letture

Il Milan continua la sua rincorsa in Serie A con una vittoria in trasferta contro il Genoa nella 35ª giornata di campionato. I rossoneri si sono imposti per 2-1 al termine di una partita combattuta, sotto la pioggia battente. Dopo essere passati in svantaggio al 61' con un gol di Vítinha, i ragazzi di Mister Conceição hanno reagito con determinazione, trovando il pareggio al 76' grazie a Rafael Leão, servito da Giménez. Solo un minuto dopo, un'autorete di Frendrup ha regalato il vantaggio decisivo al Milan. Con questo successo, il Milan si porta a 57 punti in classifica, mantenendo vive le speranze per un piazzamento europeo.

Leao a quota 70

Per il portoghese si tratta della 70esima marcatura da quando veste la maglia del Diavolo, la 12esima in questa stagione contando tutte le competizioni.

Infatti, Rafael Leao è uno dei tre giocatori con almeno otto gol e almeno otto assist all’attivo in questo torneo, assieme a Christian Pulisic (10+8) e Romelu Lukaku (12+10). Il portoghese ha preso parte a cinque gol (tre reti, due assist) nelle ultime sei presenze in trasferta in Serie A.