LIVE MN - Pioli: "Godiamoci la semifinale. L'arbitro? Quello di stasera è il migliore al mondo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan torna in semifinale di Champions League, 16 anni dopo. Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, è intervenuto in conferenza stampa per commentare l'impresa:

<b>Derby italiano o meglio il Benfica?</b>

"Preferisco godermi questa qualificazione, chi capiterà capiterà. Chiunque arriverà, sarà una grande semifinale di Champions".

<b>Rimpianti campionato dopo quel che è successo?</b>

"La vittoria in campionato la toglierei, è stata particolare. In generale dopo il Mondiale abbiamo perso tanti punti. Detto questo il Napoli vincerà meritatamente il campionato e siamo orgogliosi a maggior ragione per essere riusciti ad eliminarli. Noi ci abbiamo messo tanto in queste due partite e abbiamo vinto".

<b>Quanto dà coraggio in campionato questo cammino europeo?</b>

"Sono esperienze che ti danno consapevolezza, forza. Era la prima volta che questo gruppo giocava partite di questo livello. Ora pensiamo al campionato".