live mn Primavera, Milan-Monza (1-2): il Monza vince ed inguaia il Milan nella corsa ai playoff

90' + 5' Finisce al Vismara. Il Monza compie l'impresa rimontando il Milan e conquistando tre punti fondamentali in ottica salvezza. Con questa sconfitta si complicano le speranze playoff per i ragazzi di Ignazio Abate.

90' + 4 Ultima possibilità per il Milan. Calcio d'angolo ad un minuto dalla fine della partita

90' + 2 Interessante la palla messa in mezzo da Malaspina, che ha trovato la testa di un compagno che però non è riuscito a colpirla bene per insaccarla in rete. Con lo spegnersi sul fondo di questa palla diminuiscono anche le possibilità per il Milan di riprendere questa sfida.

90' + 1 Monza che ha avuto sul contropiede guidato da Marras la possiblità di chiudere una volta e per tutte i giochi ed andare sul 3 a 1. Bravo però il Milan a ripiegare.

90' Segnalato il recupero: si giocherà fino al 95'

90' Cambia ancora il Monza: mister Brevi per questo finale di partita ha inserito anche Domanico

89' Il Milan ci prova ma il Monza si difende benissimo, non lasciando neanche un buco agli avversari.

87' Altro cambio nel Monza: dentro per questo finale Dell'Acqua.

85' Il Milan dovrebbe provare il tutto per tutto per almeno pareggiare questa partita, anche perché la sconfitta complicherebbe, e non di poco, il discorso playoff per la formazione di Ignazio Abate. Nonostante questo, però, i rossoneri più di affacciarsi dalle parti della porta di Mazza con qualche punizione sterile non hanno fatto.

83' Dentro anche Sala in questo finale per il Milan. Esce Liberali, stremato

80' Cambio anche in casa Monza: dentro Diene, un difensore, per Lupinetti, un centrocampista. Mister Brevi ha dunque deciso di chiudersi in questo finale di partita per riuscire a portare a casa questi tre punti che varrebbero oro per la classifica dei Bagai.

78' Giallo anche per Postiglione del Monza, che ha fermato all'altezza della trequarti propria un Diego Sia indemoniato che sta cercando in tutti i modi di dare una scossa ai suoi compagni.

75' Crollo del Milan in questo secondo tempo. Monza invece assolutamente eccezionale.

71' Doppio cambio nel Milan, Abate le prova tutte. Dentro Paloschi e Camarda.

71' Cartellino giallo per Parmiggiani. Troppo irruento il suo intervento su Lupinetti nella metà campo avversaria.

70' RADDOPPIO MONZA! Monza in vantaggio in maniera meritatissima. A 20' dalla fine la formazione ospite è avanti grazie ad una grande conclusione di Antunovic, che è riuscito a far ballare con una finta i due difensori del Milan incaricati di marcarlo prima di insaccare Bartoccioni, impotente, con una grande conclusione all'angolino.

67' Dopo un paio di minuti nei quali il forcing brianzolo è stato asfissiante, il Milan è tornato a gestire la palla ai suoi ritmi. Nonostante questo, comunque, la formazione di Ignazio Abate non riesce a rendersi pericolosa.

63' Abate cambia: dentro Diego Sia fuori Filippo Scotti

60' ANCORA MONZA! Minuti di apnea totale per il Milan. Sul calcio di punizione nato dal fallo di Bakoune, Bartoccioni si è fatto sentire con una smanacciata dall'interno dell'area piccola facendo recapitare però il pallone fra i piedi Martins, che non ha però avuto la velocità di reazione giusta per impensierire e punire la difesa rossonera.

59' Giallo per Adam Bakoune, che in netto ritardo ha fermato la corsa dell'avversario travolgendolo all'altezza della trequarti

58' OCCASIONE MONZA! Monza vicinissimo al gol del vantaggio. Bravo Bartoccioni a metterci una pezza ed a evitare il vantaggio ospite dopo una bella azione manovrata dei brianzoli.

52' GOL MONZA! Ad inizio ripresa gli ospiti sono subito riusciti a trovare il gol del pareggio grazie a Marras.

47' Ripartito con un altro piglio il Monza che mette in difficoltà il Milan in questi primi minuti di secondo tempo

45' Si riparte! Il Monza manda dentro Martins al posto di Colombo

FINE PRIMO TEMPO. Zero minuti di recupero e Milan meritatamente in vantaggio con Liberali.

39' ANCORA LIBERALI! Slalom speciale di Liberali, ormai galvanizzato, che poi conclude a rete ma trova ancora un grande Mazza. Sullo sviluppo dell'azione è ancora il portiere del Monza a neutralizzare Simmelhack che ci aveva provato di testa

36' GOOOOL DEL MILAAAAN!! LIBERALI!! Il migliore in campo dei rossoneri! Il numero 21 controlla in mezzo all'area affollata, se la porta sul sinistro e imbuca nell'angolo più lontano con un rasoterra chirurgico. Diavolo meritatamente in vantaggio! 1-0!

31' PRIMA OCCASIONE MONZA! Postiglione lasciato liberissimo in mezzo all'area: il calciatore del Monza colpisce di testa in tuffo sul cross da corner ma impatta molto male e spreca malamente

30' Ci prova il Monza: cross pericoloso in area di rigore con Stalmach che scaccia di testa in calcio d'angolo

25' Metà del primo tempo, c'è solo il Milan in campo: i rossoneri però ancora non sono riusciti a piegare il muro del Monza. Zero occasioni per i brianzoli per il momento

19' MIRACOLO DI MAZZA!!! Milan vicinissimo al vantaggio... Gran cross di Magni che pesca Liberali in mezzo all'area: colpo di testa a botta sicura ma il portiere Mazza compie un autentico miracolo. Che occasione per il Diavolo!

16' CHE RISCHIO BARTOCCIONI! Cosa rischia il Milan con la gestione del possesso palla: passaggio corto di Parmiggiani per Bartoccioni che per poco non si fa scippare il pallone dai piedi dall'attaccante del Monza

12' Bella idea di Bakoune che scodella in mezzo per Simmelhack che però non riesce a girare bene di testa

9' Ci prova anche Bonomi dalla distanza: la conclusione è centrale e facile preda di Mazza

7' OCCASIONE MILAN! Prima occasione del match. Il Monza non libera bene e Liberali prova la gran botta dal limite: il tiro si invola di poco sopra la traversa

5' Pasticcia un po' Nsiala che poi costringe Bakoune a commettere fallo al limite dell'area di rigore, sul lato corto

1' Cominciata la sfida!

- Le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-2-3-1): Bartoccioni; Bakoune, Parmiggiani, Nsiala, Magni; Stalmach, Malaspina; Scotti, Liberali, Bonomi; Simmelhack. All. Abate. A disp.: Colzani, Torriani; De Bonis, Nissen, Paloschi; Sala, Vitali; Camarda, Sia, Skoczylas.

MONZA (3-5-2): Mazza; Bagnaschi, Postiglione, Kassama, Capolupo; Berretta, Colombo, Lupinetti; Marras, Antunovic, Zoppi. All. Brevi. A disp: Bifulco, Diene, Dell’Acqua, Longhi, Ravelli, Martins, Giubrone, Nene, Brugarello, Domanico, Popovic.

------

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Dopo la sconfitta in finale di Youth League contro l'Olympiacos, il Milan Primavera torna in campo in campionato. Oggi al Puma House of Football, già Centro Vismara, i rossoneri ospiteranno i pari età del Monza in un derby lombardo valido per la trentunesima giornata di campionato. Al termine della regular season mancano, inclusa questa, quattro giornate ma alla squadra di Abate ne mancano cinque perchè c'è ancora una gara da recuperare. I rossoneri continuano a inseguire un posto nelle prime sei che vorrebbe dire playoff: attualmente il Diavolo è sesto a due punti dalla quinta ma con una partita in meno. Restate con noi per seguire la cronaca live della sfida!