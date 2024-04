Lukaku vs Leao. Il Giornale: "Roma-Milan, Fattore L"

Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Roma-Milan, Fattore L". Tra i più attesi in campo questa sera all'Olimpico nel ritorno dei quarti di Europa League, ci sono sicuramente Romelu Lukaku da una parte e Rafael Leao dall'altra. Il belga, una settimana fa a San Siro, ha giocato la sua miglior partita da quando c'è De Rossi in panchina, mentre il portoghese è uscito tra i fischi. Se i rossoneri vogliono ribaltare lo 0-1 dell'andata, stasera avranno bisogno del miglior Leao.

Il numero 10 rossonero è intervenuto ieri in conferenza stampa al fianco di Stefano Pioli. Queste le sue parole: "Ero deluso ma se sbaglio cerco sempre di tornare più forte. In casa del Sassuolo volevo dare la risposta giusta, ho ritrovato fiducia, la gioia di fare bene e di aiutare i miei compagni, anche se non abbiamo vinto. A Roma dobbiamo cominciare forte, provare a fare gol nei primi minuti e poi giocare come una finale".