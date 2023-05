Maldini innamorato di Leao: "È bello da vedere. Lo abbiamo aiutato a cambiare mentalità"

Nell'intervista rilasciata a Muschio Selvaggio, podcast di Fedez, Paolo Maldini ha parlato così di Rafael Leao: "Leao è un talento pazzesco. Io sono un esteta grazie a mio papà e Leao è bello da vedere, è qualcosa di unico. Ha le carte in regola per diventare un top. Lui era in panchina al Lille e quando è arrivato gli ho detto che lui giocava per il suo Instagram perchè metteva video bellissimi con dei dribbling e giocate, ma poi finiva la stagione con due gol segnati. Lo abbiamo aiutato a cambiare questa mentalità. Uno così talentuoso deve lavorare anche più degli altri per sfruttare il suo talento".