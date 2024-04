Malore per Ndicka: Udinese-Roma è stata sospesa definitivamente

Grande preoccupazione a Udine, dove Evan N'Dicka, difensore della Roma, ha abbandonato il campo anticipatamente a seguito di quello che all'apparenza sembra un malore. Dopo una visita negli spogliatoi del tecnico Daniele De Rossi, a seguito della momentanea interruzione della partita, da minuti sul prato dello stadio Friuli è in corso una discussione che vede coinvolte le due squadre, i tecnici, e gli arbitri. "I ragazzi non ce la fanno a giocare", ha detto il tecnico dei giallorossi al collega in bianconero Cioffi. Quindi l'arbitro Pairetto ha ufficialmente sospeso il match.

COSA È SUCCESSO

Paura durante la partita tra Udinese e Roma per le condizioni di Evan N'Dicka. Il difensore della Roma è stato infatti accompagnato fuori dal campo in barella dopo essersi accasciato in precedenza in maniera autonoma, come ad aver perso i sensi. Al momento dell'uscita del calciatore, comunque, serenità in casa giallorossa in merito alle sue condizioni. Applaudono anche i tifosi di casa, lo stesso N'Dicka ha rassicurato alzando il pollice dopo aver detto di aver sentito qualcosa al petto. La partita è stata sospesa in attesa di una nuova decisione, con De Rossi andato negli spogliatoi per verificare le condizioni.