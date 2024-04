Marchegiani: "Essere secondo a 69pt potrebbe essere tanto un grande risultato per il Milan come una delusione enorme"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Sky Calcio Club' condotto da Fabio Caressa, l'ex giocatore ed oggi opinionista sportivo e commentatore Luca Marchegiani è intervenuto su alcuni dei più importanti temi d'attualità in casa Milan alla vigilia di una settimana decisiva per la stagione della formazione di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"Essere secondo, a 69 punti, potrebbe essere tanto un grande risultato come potrebbe essere una delusione enorme perché hai una squadra meno forte di te, o comunque forte come te, che ha fatto 15 punti in più".