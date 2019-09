Luca Marchegiani, intervenuto dagli studi di Sky Sport, ha espresso il suo pensiero sulla vittoria dei rossoneri al Bentegodi: "Il Milan non ha fatto bene la fase offensiva, si è intestardito in un possesso palla che non metteva in difficoltà il Verona. Non si è dovuto minimamente preoccupare di questo. Sulla difesa Giampaolo deve essere maggiormente soddisfatto".