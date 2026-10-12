Marchegiani su Ramos: "Anche contro il Sassuolo ha giocato pochi palloni"

L'ex difensore Luca Marchegiani ha commentato la prestazione di Gonçalo Ramos contro il Sassuolo

Intervenuto a Sky dopo l'1-1 del Milan in casa del Sassuolo, l'ex portiere Luca Marchegiani ha rilasciato queste dichiarazioni sulla squadra rossonera di Ruben Amorim: "Il Milan, fino al gol del vantaggio, ha fatto bene, ha meritato di andare in vantaggio. Nel momento in cui doveva gestire ha subito con troppa facilità la risposta del Sassuolo, subendo quattro tiri in porta, cosa che non era mai successa prima. Questo aspetto è ancora una debolezza. Il Milan ha fatto bene alcune cose, mentre altre meno. Gonçalo Ramos ha giocato anche in questa partita troppi pochi palloni".

Dopo la gara contro il Sassuolo, Ruben Amorim ha rilasciato queste parole a Sky: "Dobbiamo continuare a fare le cose che stavamo facendo fino al gol e poi andare avanti così, fare più possesso e non mettere la partita sulle transizioni. Chiaramente, come avete visto anche voi, volevamo controllare la gara, spingere, trovare le giuste combinazioni e giocare bene. A volte è una questione di mentalità: fai un gol e devi continuare a spingere, perché è chiaro che l'avversario vuole provare a reagire e quindi noi avremmo dovuto gestire molto più pallone".