Marchetti: "Milan imbattuto nei derby. E ritrova Leao e Maignan"

Finito il primo tempo, di una partita di 180 minuti.

Pari e tutto aperto. Lo hanno detto tutti, lo diciamo anche noi. Ma nelle pieghe del derby di coppa che vale l’accesso alla finale vanno lette delle situazioni che danno comunque delle buone risposte a tutte e due le squadre.

Intanto il Milan continua ad essere imbattuto nel derby. Evidentemente incontrare l’Inter fa scattare sempre qualcosa di speciale nella testa dei giocatori rossoneri. E il Milan ritrova equilibri, forza, qualità, intensità.

Ritrova Leao, che a Napoli non aveva iniziato da titolare fra molte perplessità. E lo ritrova in una serata importante, dove dopo già dopo 50 secondi aveva messo in difficoltà l’Inter, anzi Darmian, presentando così il suo biglietto da visita.

Il Milan si mette ad aspettare l’Inter ma non è un’attesa passiva. L’Inter magari non affonda con una veemenza (sapendo che appunto l’atto di stasera era soltanto il primo) ma i rossoneri non fanno da sparring partner (come magari potevano indurre a pensare i 20 punti di distacco in classifica o l’atteggiamento iniziale - appunto - del Milan), come non hanno mai fatto durante le stra-cittadine. Il Milan è tonico, sa ripartire, sa come sa far male.

Ritrova, anzi conferma, Abraham. Che nel derby evidentemente ci prende gusto. Bravo a sfruttare il rimpallo dei difensori nerazzurri, bravissimo a mettere fuori combattimento Bisseck con il suo movimento, ancor più bravo a fulminare Martinez. E anche questo è un piccolo segnale: Gimenez di nuovo in panchina, come era successo a Napoli.

Ritrova Maignan. Che quest’anno raramente era stato protagonista. Ma che nella partita di stasera ha messo la sua firma. E’ stato bravo, attento, concentrato. Decisivo in almeno 3 circostanze. E anche questa non può che essere una buona notizia in questa stagione disastrata.

Ritrovare fiducia, ritrovare alcuni meccanismi, ritrovare soprattutto equilibri è fondamentale non soltanto per la chiusura di questa stagione.