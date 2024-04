Marchetti su Milan-Roma: "Rossoneri leggermente superiori, ma i giallorossi non sono una squadra di basso livello"

Nel corso del consueto appuntamento con L'Editoriale di TMW Radio, il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sull'importante doppio confronto europeo contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni.

Per Milan-Roma di Europa League cosa ci possiamo aspettare?

“Le partite tra squadre dello stesso paese sono spesso indecifrabili. Il Milan forse è leggermente superiore, ma la Roma non è che abbia una squadra di basso livello. Entrambe le squadre hanno giocatori in grado di affrontare impegni così, da Lukaku, Dybala e Mancini, a Leao, Pulisic e Theo Hernandez. Ora i rossoneri sono in un ottimo momento dal punto di vista psicofisico. Mi aspetto una gara decisa dagli epsidosi, ma impostata in maniera europea”.