Mariano Diaz fuori dal progetto del Real Madrid: è stato proposto a Inter e Milan

Secondo quanto riportato da Fcinternews, alcuni intermediari hanno proposto Mariano Diaz a Inter e Milan in vista del termine del suo contratto che coinciderà col giugno del 2023. Ovviamente è molto presto per immaginare una trattativa vera e propria visto che alla prossima estate manca ancora molto, ma quel che è certo è che l'attaccante dominicano non rinnoverà l'accordo con il Real Madrid e quindi presto diventerà un'occasione per i tanti club che si interesseranno a lui.