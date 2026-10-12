Massara guarda il lato positivo: "A me non è dispiaciuto il Milan"

Dario Massara, giornalista e telecronista, ha condiviso il suo punto di vista sulla prestazione del Milan dopo il pareggio contro il Sassuolo 1-1

Il Milan esce dal Mapei Stadium solamente con un punto. Si sapeva che sarebbe stata dura con il Sassuolo, come capita molto spesso al club rossonero: il Diavolo si era portato in avanti poco dopo l'ora di gioco con Rabiot ma ha subito il pareggio praticmente immediato di Odenthal, su calcio d'angolo. Nello studio di Sky Sport il giornalista e telecronista Dario Massara ha offerto il suo commento sulla prestazione della formazione rossonera.

Il commento di Dario Massara sulla prestazione del Milan a Reggio Emilia: "A me non è dispiaciuto il Milan. Non ha fatto bene in un paio di fasi: all'inizio e alla fine della partita. Ma nel cuore del match, quindi nella seconda parte del primo tempo e all'avvio del secondo, mi è sembrata una squadra in salute. Soprattutto la parte centrale del match, con la squadra ridisegnata da Amorim dopo l'intervallo, mi è sembrata molto più concreta e ordinata, anche se poi ha avuto bisogno dell'invenzione di Rabiot, su cui c'è stata, secondo me, un po' di collaborazione di Muric, che non era piazzato benissimo".