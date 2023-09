Matthaus: "Il Milan ha operato con intelligenza sul mercato ed è partito molto bene"

L'ex Inter Lothar Matthaus è intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per analizzare il prossimo derby di Milano in programma domenica prossima: "Anche il Milan ha operato con intelligenza sul mercato ed è partito molto bene. Sarà un derby eccellente, ma mi auguro che il gap rimanga e l’Inter stia sempre un po’ più su. Anche di poco, anche di un golletto: basta un 1-0 sofferto, senza il dominio avuto in Champions, per mantenere la supremazia in città. Poi, per lo scudetto la sfida è ancora molto lunga e col tempo può succedere di tutto".