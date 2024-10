Mauro: "Avete mai visto un grande giocatore con l'atteggiamento di Leao?"

Presente negli studi di Pressing per commentare la nona giornata di Serie A, Massimo Mauro ha parlato così di Rafael Leao: "Avete mai visto un grande giocatore con l'atteggiamento di Leao? Quelli che fanno squadra, quelli si fanno seguire dai compagni. Leao ha delle caratteristiche pazzesche, ha delle qualità eccezionali. Il problema è quando non ha la palla, quando le cose non vanno bene, è un uomo in meno. Leao deve diventare un giocare che fa squadra".

