Mercato, Manchester United e Chelsea puntano Haaland: c'è la clausola da 75 milioni

Stando a quanto riportato dal The Sun, il Manchester United e il Chelsea sono le società in vantaggio per assicurarsi Erling Haaland. Secondo il giornale inglese, il Real Madrid si sarebbe rassegnato a non prendere l'attaccante del Borussia Dortmund, dato anche che le ‘Merengues’ sono in pole position per Kylian Mbappè. Appare dunque quasi scontato un futuro in Premier League per il giovane attaccante norvegese. Il prezzo di Haaland non è nemmeno così proibitivo dato che la clausola è fissata a 75 milioni di euro.