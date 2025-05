Mikaela Shiffrin, leggenda dello sci, investe nel mondo del calcio

Nel 2026 la National Women's Soccer League (NWSL), la massima lega nordamericana di calcio femminile, accoglierà due nuove franchige: il Boston Legacy FC e un’altra formazione che avrà sede a Denver in Colorado di cui ancora non si conosce il nome ufficiale, portando a 16 le squadre che prenderanno parte al campionato.

E proprio quest’ultima squadra negli ultimi giorni sta attirando l’attenzione per merito di un’investitrice piuttosto particolare come la campionessa di sci Mikaela Shiffrin, nativa di Vail nota località sciistica dello stato americano. Un nome di grande richiamo visto che la classe ‘95 è l’atleta più vincente nella storia della Coppa del Mondo di sci (uomini compresi) con 101 vittorie, ha conquistato due ori olimpici e otto mondiali ed è una delle più grandi atlete della storia del movimento sciistico.

“Sono felicissima di unirmi al gruppo di proprietari del Denver in NWSL e di sostenere qualcosa di così significativo nella comunità che chiamo casa. - ha spiegato Shiffrin - La cultura sportiva in Colorado è ricca e profonda e, in particolare, la crescita dello sport femminile è uno dei movimenti più entusiasmanti della nostra cultura odierna. Farne parte e contribuire a portare il calcio femminile professionistico in Colorado non è solo un’incredibile opportunità di investimento, ma è anche un onore e una gioia”