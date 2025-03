Milan al Maradona contro il Napoli con due assenti

Recuperato Santiago Gimenez dal fastidio alla caviglia che aveva allarmato tutti, il Milan si presenterà domenica allo stadio Diego Armando Maradona con il gruppo praticamente al completo. Per la sfida contro il Napoli Sergio Conceiçao non avrà a disposizione solo due giocatori, ovvero Yunus Musah e Emerson Royal.

Il primo non partirà con la squadra perché squalificato dopo il giallo rimediato nella partita contro Como, mentre il brasiliano perché (ancora) infortunato. Così come il Milan, anche il Napoli per la sfida di domenica avrà il gruppo al completo. L'unico giocatore che non sarà a disposizione di Antonio Conte sarà il portiere Nikita Contini.