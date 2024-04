Milan, attacco sterile e senza idee allo Stadium: zero i tiri in porta contro la Juve

vedi letture

L'impietoso dato dei tiri in porta di questo pomeriggio è la conferma più lampante del vistoso calo fisico e mentale che ha colpito il Milan in questo delicato e complicato finale di stagione. Sicuramente il caos che ha travolto l'ambiente nelle ultime ore non ha aiutato, ma i tifosi si aspettavano comunque una reazione dai ragazzi di Stefano Pioli dopo gli ultimi deludenti 10 giorni, ma questa cercata reazione d'orgoglio non c'è stata.

Va bene che oramai c'è poco da giocarsi in campionato, ma vincere un big match come quello contro la Juventus fa sempre piacere, ma l'impressione è che il Milan si sia quasi accontentato dello 0 a 0, sennò non si spiegano i zero tiri in porta registrati nell'arco dei 90 minuti di gioco.

TIRI IN PORTA/PORTA MILAN

Tiri totali: 9

Tiri in porta: 0

Tiri Fuori: 5

Tiri Respinti: 4

Pali: 0