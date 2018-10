Milan, Biglia-Higuain: l’asse argentino che studia per battere l’Inter

Senza dieci giocatori convocati per le partite delle varie Nazionali, il Milan di Gattuso sta preparando il derby contro l’Inter con la rosa dimezzata. Al centro sportivo rossonero però ci sono due elementi fondamentali della squadra titolare che insieme all’allenatore stanno studiando le mosse anti-Inter. Lucas Biglia e Gonzalo Higuian hanno creato l’asse portante della formazione rossonera, parte della spina dorsale che si completa con Donnarumma e Romagnoli davanti la difesa. Il duo sudamericano è molto affiatato, Biglia e Higuain sono amici di Nazionale e sono giocatori indispensabili per il gioco di Gattuso: “La prima cosa che mi auguravo era che il gruppo lo accogliesse nella miglior maniera, è quello che gli serve. Quando si sente a casa esprime il suo meglio”, ha confessato a Sky Biglia, parlando del Pipita. “Dopo il brutto mondiale, si meritava quello che sta succedendo ora. Quando ho visto che i ragazzi lo apprezzavano ho capito che avrebbe espresso le sue qualità. Ora sta aiutando anche i ragazzi, è un vero uomo, aiuta, fa crescere i più giovani”, ha concluso l’ex centrocampista della Lazio. Il Milan effettuerà oggi a Milanello un test con la Primavera, poi domani riposo. Da lunedì si entrerà nella settimana del derby e ogni dettaglio conterà per vincere la stracittadina contro i cugini. Potrebbe essere il derby della svolta per il Milan e Gattuso si affida all’esperienza di Biglia e alla fame di Higuain, in attesa dei rientri di Suso, Kessie, Calhanoglu e compagni dalle Nazionali.