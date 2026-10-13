Milan, Bondo reintegrato per evitare azioni legali. Proverà a convincere Amorim, altrimenti andrà via a gennaio

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Warren Bondo, che era stato messo fuori rosa a luglio, è tornato ad allenarsi ieri con la prima squadra del Milan per evitare azioni legali

Ieri, per la prima volta dopo alcuni mesi, Warren Bondo è tornato ad allenarsi con la prima squadra milanista. Come spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina (clicca qui per leggere l'anticipazione di Milannews.it), il centrocampista era stato messo sul mercato a luglio e per evitare azioni legali il club di via Aldo Rossi ha deciso di reintegrarlo dopo la richiesta formale del giocatore. Il giocatore non è stato inserito né il lista UEFA, né nella lista della Serie A e dunque non potrà giocare ufficiali fino al 28 dicembre, quando aprirà la finestra di mercato invernale.

Bondo, che in estate ha ricevuto diverse offerte senza però accettarne nemmeno uno, sfrutterà i prossimi due e mezzo per provare a convincere Ruben Amorim a dargli una chance nella seconda parte di questa stagione. Se non sarà così, i suoi agenti sono pronti a cercare una nuova sistemazione.