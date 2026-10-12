News MN - Bondo è tornato ad allenarsi con il Milan dopo 3 mesi. Non potrà giocare fino al 28 dicembre: ecco perchè

Warren Bondo è tornato ad allenarsi oggi dopo tre mesi con la prima squadra del Milan: vuole convincere Amorim ma deve attendere fine dicembre

Warren Bondo è tornato quest'oggi ad allenarsi in prima squadra con il Milan dopo tre mesi da fuori rosa. Praticamente sin dal pirmo giorno di raduno il centrocampista 23enne, rientrato dal prestito di un anno alla Cremonese, è stato ritenuto fuori dal progetto di Ruben Amorim e del suo nuovo ciclo sulla panchina milanista. Oggi il primo allenamento in gruppo dopo 3 mesi di lavoro solitario anche per evitare potenziali azioni legali da parte dell'atleta.

L'intenzione di Warren Bondo è quello di provare a convincere Ruben Amorim a reintegrarlo a pieni ranghi in rosa. Anche se dovesse riuscire nel suo intento, il centrocampista francese dovrebbe comunque aspettare fino al 28 dicembre quando riapriranno le liste. Il giocatore infatti non è stato iscritto nè nella lista europea, nè soprattutto in quella per il campionato di Serie A. Se tutto questo non dovesse avvenire, si proveranno a trovare delle soluzioni per la sessione di calciomercato invernale.

di Antonio Vitiello