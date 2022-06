Milan, buon compleanno a Saelemaekers: il belga compie 23 anni

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nato a Berchem-Sainte-Agathe in Belgio il 27 giugno 1999, Alexis Saelemaekers compie oggi 23 anni. In 2 anni e mezzo di Milan, Alexis si è fatto apprezzare molto per le sue qualità di corsa e di impegno, oltreché per una buona tecnica di base. Saelemaekers per ora ha collezionato con il Milan 101 presenze e 6 gol. La società rossonera gli augura buon compleanno con un post social in cui scrive: “Riposa, rilassati e festeggia al meglio il tuo compleanno, Alexis!”.