West Ham, nessuna decisione su Moyes. Ma il club ha già incontrato Amorim

Quale futuro per David Moyes? L'allenatore del West Ham ha il contratto in scadenza a fine stagione e ancora non è chiaro se gli Hammers lo riconfermeranno o meno. Molto, chiaramente, dipenderà dai risultati. Il West Ham al momento è ottavo e rischia l'esclusione dalle coppe europee la prossima stagione. Una decisione, secondo Sky Sports UK, non è ancora stata presa e probabilmente arriverà solo a fine stagione.

In caso di partenza dell'attuale allenatore degli Hammers - si legge - il giovane timoniere dello Sporting CP rappresenta la prima scelta e anche per questo lo scenario legato ai Reds si starebbe facendo sempre più improbabile. Il West Ham valuta anche lo spagnolo Julen Lopetegui, obiettivo pure del Milan per sostituire Stefano Pioli, anche se Amorim è nettamente la prima scelta della dirigenza, tant'è che il club londinese ha già incontrato l'attuale tecnico del sodalizio di Lisbona. E ora, tra l'altro, la strada è spianata, dal momento che per il Liverpool Amorim non rappresenta più un obiettivo.