TMW Radio - Orlando: "Conceicao e Fonseca sono due profili importanti, hanno esperienza e non sono gli ultimi arrivati"

A margine dell'ultimo weekend di Serie A, è intervenuto ai microfoni di 'Maracanà', programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando, il quale si è soprattutto dedicato ad un'analisi accurata del delicato momento che sta vivendo il Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Che succede al Milan? Periodo davvero caotico. E c'è di mezzo anche la scelta del nuovo tecnico:

"Credo che Conceicao e Fonseca siano due profili importanti, hanno esperienza e non sono gli ultimi arrivati, ma non mi torna la confusione in società. Una società seria come il Milan mi aspettavo che avesse già salutato Pioli e fatto con Conte o Motta senza dire niente. Evidentemente serve fare chiarezza. Il Milan è in condizioni di fare cosa? Sono troppe le cose che non tornano. Lo scorso anno hanno speso tanto e anche bene in alcuni casi, ma c'è troppa confusione in società. In campo? Se non hai obiettivi succede questo, molli. Non sono preoccupato da questo punto di vista, perché non hai più obiettivi e ci sta, sarei più preoccupato perché non c'è grande chiarezza per il futuro".